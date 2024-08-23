«Рубин» — «Динамо» Махачкала: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: победа «Рубина» 2:1 за 7.80.

«Рубин» и «Динамо» Махачкала проведут матч в рамках 6-го тура чемпионата России. Тяжело тут будет гостям. Казанцы, скорее всего, свои очки наберут.

Обе команды удачно провели матчи в прошлом туре РПЛ, победили. Причём для «Динамо» эта виктория стала первой в этом розыгрыше Премьер-Лиги. Ранее махачкалинцы только «Крылья Советов» в Кубке обыгрывали. А тут они справились с «Ахматом» на своём поле, давили весь матч и забили под конец. Важная виктория для подопечных Биджиева, которые всё ещё идут низко в турнире. В большинстве матчей сезона динамовцы всё-таки терпели неудачи пока что.

«Рубин» же в этом сезоне выглядит увереннее, что неудивительно, учитывая его большой опыт выступлений в РПЛ в сравнении с «Динамо». Коллектив из Казани неделю назад в тяжёлом и обоюдоостром матче обыграл «Акрон». Вполне их игра могла и ничьей завершиться — тольяттинцы давали равный отпор противнику. Но команда Рахимова свои три очка по итогу набрала, выиграв 2:1.

В других матчах клуб тоже выступал неплохо — у него в сезоне уже три победы. Правда, одна из них тоже была в Кубке, с тем же «Акроном» (4:0). В нескольких матчах РПЛ казанцы терпели неудачи, из-за чего в турнире они пока идут не так высоко — на восьмом месте, в двух очках от «Динамо».

Да, махачкалинцы уже неплохо себя зарекомендовали в этом сезоне. Прямо разгромных поражений, где у команды Биджиева совсем не было моментов, нельзя вспомнить. Но уровень «Рубина» всё равно выше. Может быть, не с крупным счётом, но виктория тут явно достанется хозяевам поля. Ставлю на их успех со счётом 2:1 с коэффициентом 7.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».