«Рубин» — «Динамо» Махачкала: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: победа «Рубина» за 1.84.

«Казанцы наконец начали выправлять дела в чемпионате. Два поражения откинули команду Рашида Рахимова в нижнюю часть турнирной таблицы. После этого была ничья с «Ростовом», при этом «Рубину» пришлось отыгрываться. В 5-м туре пришлось сыграть с «Акроном», тут матч получился не менее сложным, чем предыдущий. Казанская команда вновь пропустила первой, Максим Палиенко забил уже на девятой минуте. Своих голов «Рубину» пришлось ждать до второго тайма. Сначала в свои ворота мяч срезал Константин Савичев, а героем встречи вновь стал Мирлинд Даку. Албанский нападающий уже в добавленное время принёс своему клубу вторую победу в этом чемпионате, теперь «Рубин» — восьмой и имеет в своём активе семь очков.

Махачкалинскому «Динамо» прошлый тур также принёс положительные эмоции. До этого у них было две ничьих и два поражения, команда обитала внизу турнирной таблицы и срочно нуждалась в наборе очков. Победа пришла в матче с грозненским «Ахматом». Когда встреча уже катилась к нулевой ничьей, дело в свои руки взял новичок команды Хасанби Биджиева — Мохаммад Джавад Хоссейннежад. Его гол на 87-й минуте стал победным и помог «Динамо» одержать первую победу в чемпионате. Этот успех отправил клуб на 11-ю строчку турнирной таблицы.

«Рубин» — фаворит этой игры. Казанцы наконец набрали форму, а домашние трибуны должны помочь команде развить успех. Не будем изобретать велосипед, а выберем банальный вариант — победа «Рубина», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».