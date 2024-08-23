«Сельта» — «Валенсия»: прогноз Семёна Зигаева на матч Примеры

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Примеры «Сельта» — «Валенсия».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.45.

«Сельта» один из лидеров испанского чемпионата, ведь всего четыре команды стартовали с побед в новом сезоне. В 1-м туре команда из Виго принимала «Алавес», который оставил за собой первый тайм усилиями Кике Гарсии. Но после перерыва «Сельта» включилась на полную: сначала Сведберг сравнял счет, а затем Яго Аспас забил свой дежурный гол и принёс победу хозяевам 2:1.

«Валенсия» на «Месталье» принимала «Барселону» в центральном матче 1-го тура. И поначалу для хозяев всё было неплохо, Уго Дуро в конце первого тайма вывел «Валенсию» вперёд. Но ещё до перерыва, на пятой компенсированной минуте Роберт Левандовский с передачи Ямаля счёт сравнял. В начале второго отрезка поляк оформил дубль с пенальти и принёс победу каталонцам.

Конечно, в итоге «Валенсия» вряд ли будет ниже «Сельты» в турнирной таблице, но сейчас мы видим именно такую картину. Потому не стоит удивляться, что букмекеры видят команду из Виго фаворитом. Кажется, что в этой встрече мы увидим голы, а значит, ставка обе забьют и тотал больше 2.5 выглядит отличным вариантом», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».