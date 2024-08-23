СКА — «Сочи»: прогноз Дарьи Мироновой на турнир имени Пучкова

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч турнира имени Пучкова СКА — «Сочи».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.30.

«Хозяева турнира вступают в дело после яркого анонса новичка, но пора перенести все разговоры на лёд. Если Никишин уже выбился в звёзды КХЛ и заслужил статус лучшего защитника лиги, то Зайцеву и Кузнецову нужно перезагружать свои карьеры. Для тех, кто знаком со сложной историей взаимоотношений между армейскими клубами в плей-офф, неожиданно и странно будет наблюдать за Андроновым и Григоренко в форме СКА. В общем, команда двигается по замкнутому кругу, вечно очищается от одних, подписывает всё, что блестит, но к Кубку Гагарина ближе не становится. Домашний предсезонный дебют, несомненно, подбавляет ответственности, но и должен мотивировать команду.

Сочинцы уступили «сборникам» 2:4, не сумев поддержать быстрое начало матча. «Леопарды» вели 2:0 уже к шестой минуте, но их подвели прежде всего удаления. Сочинцы проспали середину матча и позволили сопернику забросить три безответные шайбы. Гости приложили максимум усилий в третьем отрезке (14 бросков, 14 выигранных вбрасываний и восемь силовых приёмов), но они не вылились в результат.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова 23 августа 2024, пятница. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Команды уже пересекались пару дней назад. Игра получилась плотной и непростой для, казалось бы, фаворита. Питерцы вырвали победу лишь в овертайме 3:2. Второй отрезок получился безголевым. Безусловно, летние турниры должны быть результативными и радовать болельщиков, тем более своих. Пожелаю ТБ 4.5», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».