«Ак Барс» — «Северсталь»: прогноз Владимира Гучека на игру турнира имени Пучкова

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч турнира имени Пучкова «Ак Барс» — «Северсталь».

Ставка: ТБ 5 за 1.64.

«Ак Барс», который в предыдущем розыгрыше Кубка Гагарина вылетел уже в первом раунде, обзавёлся новым главным тренером. Теперь руководит командой Анвар Гатиятулин. При нём казанцы выглядят на предсезонке здорово, но с определёнными оговорками.

До турнира имени Николая Пучкова «Ак Барс» провёл три встречи — дважды обыграли свой фарм-клуб «Нефтяник» (4:2 и 6:4) и «Куньлунь Ред Стар» (4:3). И с учётом уровня соперников минимум четыре гола в каждом матче — неплохо. Но первая же игра в Санкт-Петербурге воодушевлённость казанских болельщиков должна убавить. «Ак Барс» снова играл с «Куньлунем», но заброшенные шайбы в этом матче куда-то делись. Причём у обеих команд. Парни Гатиятулина один гол всё же соорудили, но всего за семь с половиной минут до конца матча. Будем считать такой результат лёгким недоразумением.

А что «Северсталь»? Череповец принял участие в Кубке Республики Башкортостан и выиграл его. Команда Андрея Козырева одержала три победы в четырёх матчах с серьёзными соперниками. «Северсталь» обыграла хозяев турнира «Салават Юлаев» (1:0), «Нефтехимик» (2:1), действующего обладателя Кубка Гагарина «Металлург» (6:2) и всего в одну шайбу уступила «Автомобилисту» (3:4). Команда продолжает забивать много и будем надеяться, что матч с «Ак Барсом» не станет исключением.

Прогнозировать победителя в таком матче довольно тяжело. В предыдущем сезоне «Северсталь» выиграла обе встречи с одинаковым счётом — 4:1. Но это совсем не значит, что в Санкт-Петербурге мы увидим такой же исход. Поэтому остановимся на количестве голов. Вариант с общим тоталом больше 5 предлагает неплохой коэффициент», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».