«Боруссия» М — «Байер»: прогноз Владимира Гучека на игру Бундеслиги

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Байер».

Ставка: победа «Байера» за 1.60.

«Неверкузен» превратился в «Неверлузен» и готов к защите титула. «Байер» начал сезон с вдохновляющей победы. В матче за Суперкубок Леверкузен обыграл «Штутгарт». Но дело не в том, кого обыграл, а как. Впрочем, и кого — тоже важно. Всё-таки именно «Штутгарт» стал вице-чемпионом Германии. Команда Хаби Алонсо осталась в меньшинстве уже на 37-й минуте матча при счёте 1:1. Во втором тайме «швабы», казалось, дожали «Байер» — забили на 63-й, контролировали мяч и доводили дело до победы. Но магия последних минут перебралась и в новый сезон. При счёте 1:2 на поле вышел Патрик Шик и в очередной раз спас «Байер» от поражения. В серии пенальти игроки «Штутгарта» слегка «поплыли», смазали два удара и остались без трофея.

«Байер» остаётся мощной командой, которая до начала матчей в Лиге чемпионов должна быть похожа на себя образца прошлого сезона. А потом — посмотрим.

Гладбахская «Боруссия» — команда, которая несколько сезонов назад играла в Лиге чемпионов, а в предыдущем едва избежала вылета во Вторую Бундеслигу. 14-е место всего в одном очке от зоны стыковых матчей. Херардо Сеоане остался на посту главного тренера. Видимо, руководство даёт ему шанс исправить ситуацию. Команду в межсезонье покинули сразу три легенды клуба — Кристоф Крамер, Тони Янчке и Патрик Херрман. Такие изменения часто знаменуют масштабную перестройку, которая затронет весомую часть сезона.

Да, Гладбах играет дома, но кажется, что набирать очки «жеребцы» будут в матчах с другими командами. Чуть менее рискованной букмекеры считают ставку на индивидуальный тотал «Байера» больше 1.5. Но есть ощущение, что если гости забьют два, то «Боруссии» ответить будет тяжело. Поэтому выбираем довольно простой, но более ценный исход. Ставка: победа «Байера», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».