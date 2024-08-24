«Ман Сити» — «Ипсвич Таун»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч АПЛ «Ман Сити» — «Ипсвич Таун».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 3.5 мяча за 1.83.

«Манчестер Сити» победил во встрече 1-го тура чемпионата Англии «Челси» (2:0). Многое у подопечных Хосепа Гвардиолы получилось не так, как было запланировано. Эпизодами они проваливались в обороне, многое в итоге определило индивидуальное мастерство.

«Ипсвич Таун» прошлый сезон провёл в Чемпионшипе. За лето состав заметно изменился. Матч 1-го тура чемпионата Англии подопечные Кирана Маккенны дома проиграли «Ливерпулю» (0:2). Счёт должен был быть иным. Мерсисайдцы упустили много возможностей забить. Они давили на протяжении всей встречи, но реализовали только раскатанные до верного моменты.

Местами и от «синих» исходила опасность, но даже самые острые контратаки быстро захлёбывались из-за банальной нехватки техники. Защитники без особого труда читали замыслы нападающих «трактористов». Практически всё время «Ливерпуль» владел мячом на чужой половине поля.

Вполне вероятно, грядущая встреча будет проходить похожим образом. Только забитых мячей ожидается намного больше. Эрлинг Холанд не упустит возможности улучшить свою статистику. Поставить на победу «Манчестер Сити» и тотал больше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

В прошлом сезоне АПЛ «горожане» на домашнем стадионе не потерпели ни одного поражения и пять раз сыграли вничью. За этот период они пропустили всего лишь 16 мячей, а забили 51 — больше всех. У «Ипсвич Таун» нет никаких шансов избежать разгрома.