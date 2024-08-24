«Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон».

Ставка: «Тоттенхэм» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.00.

«Тоттенхэм» стал одним из главных открытий минувшего сезона. Он занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. На протяжении всего розыгрыша первенства лилово-белые показывали результативный футбол. Ангелос Постекоглу придал их игре приятный вкус и красивый оттенок. Если бы не травмы, они наверняка закончили бы сезон в зоне Лиги чемпионов.

Летом «Тоттенхэм» избавился от ненужных игроков и точечно усилил состав качественными трансферами. К команде присоединились Лукас Бергвалль, Арчи Грей, а также забивший в минувшем розыгрыше АПЛ 19 мячей лидер «Борнмута» Доминик Соланке. Во встрече 1-го тура первенства «шпоры» сыграли вничью с «Лестером» (1:1).

По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Англии «ириски» финишировали на 15-й строчке. Однако это с учётом того, что у них отобрали восемь очков за нарушение финансового регламента. Если бы не наказание, «Эвертон» закончил бы сезон в середине турнирной таблицы.

Шон Дайч изменил игру команды в положительную сторону. И ещё многое предстоит сделать. Из явных недостатков — команда часто неудовлетворительно выступает на выезде. Она проиграла 9 из 19 встреч в АПЛ в гостях, а также пять раз сыграла вничью.

За этот период времени «ириски» забили только 18 мячей, а пропустили 33. Хуже них с результативностью в гостях дела обстояли лишь у вылетевшего в Чемпионшип «Шеффилд Юнайтед». За лето практически ничего не изменилось. Состав у «Эвертона» остался примерно на том же уровне.

Новый сезон подопечные Дайча начали с разгромного поражения в домашнем матче с «Брайтоном» (0:3). Заключить пари на то, что «Тоттенхэм» победит и тотал будет больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.