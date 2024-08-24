«Парма» — «Милан»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Серии А «Парма» — «Милан».

Ставка: «Милан» победит за 1.72.

Ноа Окафор вновь оправдал свою репутацию как «суперсаба». Швейцарец вышел на поле на 83-й минуте в минувшей встрече «Милана» с «Торино» и спас команду. К тому моменту «дьяволы» горели со счётом 0:2. Морате удалось забить один мяч, но спасительный гол на 90+5-й минуте записал на свой счёт именно Окафор.

«Россонери» на протяжении 12 лет добывали хотя бы одну победу в первых двух турах чемпионата Италии. Поэтому «дьяволы» жаждут продлить эту серию с уступающей во всех аспектах «Пармой». Состав позволяет. У «Милана» отличная глубина, особенно это касается атаки. С уходом Жиру хуже точно не стало. Йович, Мората, Чуквезе, Пулишич, Леау, Окафор – это мы ещё не копали глубже.

На старте сезона многие аутсайдеры преподносят сюрпризы. На них сказывается воодушевление, а также в их пользу играет недостаточно серьёзный настрой лидеров. Недооценка всегда имела место быть.

В прошлом сезоне «крестоносцы» выиграли Серию В с 76 очками. Они потерпели всего четыре поражения в 38 турах. Жёлто-синие уже вылетели из Кубка Италии, проиграв «Палермо» (0:1). Но оно и к лучшему. «Парма» сможет полностью сосредоточиться на первенстве и постарается сохранить прописку.

В матче 1-го тура уже чуть не случилась сенсация. «Крестоносцы» открыли счёт во встрече с «Фиорентиной» и удерживали его до 75-й минуты. К сожалению, предстоящую встречу может пропустить Мората из-за повреждения бедра. Но проблем с заменами у Паулу Фонсеки точно не будет. В любой момент может выйти на поле во втором тайме и спасти игру Окафор. А быть может, тренер и вовсе предоставит ему возможность сыграть с первых минут? Мы даже не будем ничего изобретать, а просто спрогнозируем победу «Милана» за 1.72.