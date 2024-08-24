«Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Арсенал».

Ставка: обе забьют за 1.70.

Неделю назад «Астон Вилла» гостила у «Вест Хэма», который теперь тренирует Хулен Лопетеги, и сумела выиграть со счётом 2:1. В прошлом сезоне бирмингемская команда финишировала в топ-4 АПЛ, а потому квалифицировалась в Лигу чемпионов. Это историческое достижение позволило в межсезонье сохранить на посту главного тренера Унаи Эмери, а также продлить контракты с некоторыми лидерами.

Лондонский «Арсенал», в свою очередь, начал с победы над «Вулверхэмптоном» со счётом 2:0. Вообще, преимущество было не такое большое, но главному тренеру Микеле Артете игра понравилась. А это кое о чём говорит, ведь испанец у руля столичного клуба с 19 декабря 2019 года, то есть почти пять лет. Разумеется, он прекрасно знает уровень своих подопечных.

На двоих два гола сообразили Кай Хаверц и Букайо Сака, у которых гол+пас в этом матче. И это показательно, ведь они прямо сейчас — лидеры «канониров». Куда важнее, что футболисты клуба, и не только эти, молоды и ещё не дошли до своей пиковой формы. То есть они ещё обязательно будут прогрессировать и бороться за чемпионство.

В прошлом сезоне «Арсенал» до последнего тура спорил за золотые медали с «Манчестер Сити», но занял второе место. Обидно, но не критично. Второе место есть второе место, да и как минимум групповой этап Лиги чемпионов снова можно записать себе в актив. В прошлом сезоне, к слову, удалось дойти до четвертьфинала. Показательно!

Конечно, «Арсенал» выступит в роли фаворита в предстоящем матче даже на выезде. Однако «Астон Вилла», как видно, тоже сохранила свой солидный уровень, а потому наверняка даст бой. Думаю, логично ждать голы в обе стороны. Если коэффициент кажется слишком низким, эту ставку можно сдобрить Х2. Что-то вроде 1:1 или 2:1 в пользу гостей здесь может быть.