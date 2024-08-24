«Барселона» — «Атлетик»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Ла Лиги «Барселона» — «Атлетик».

Ставка: «Барселона» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.77.

Ханс-Дитер Флик дебютировал в испанской Примере с победы. «Барселона» под руководством нового тренера в 1-м туре играла на выезде с «Валенсией» и выиграла в волевом стиле со счётом 2:1. Сине-гранатовые заслуженно находятся в группе лидеров чемпионата Испании, ведь они — одни из немногих, кто выиграл в 1-м туре. Это важно в контексте борьбы за чемпионство с «Реалом», который очки потерял. Однако стоит докрутить игру впереди. Из 134 атак острых было всего 47, в то время как «Валенсия» показала похожее число при 68 атаках в целом.

«Атлетик» Бильбао под руководством Эрнесто Вальверде расцвёл. В прошлом сезоне клуб выиграл Кубок Испании и до кучи квалифицировался в Лигу Европы. Однако новый пришлось начать с ничейного результата с «Хетафе» (1:1). Причём даже удалось открыть счёт и завладеть преимуществом, но победа была упущена.

В межсезонье состав у команды из Бильбао остался по большому счёту прежним. Однако Нико Уильямса активно сватают как раз в «Барселону», а основной голкипер Унай Симон до сих пор залечивает свою травму, полученную ещё на чемпионате Европы. При таких раскладах оказать серьёзное сопротивление на выезде в Барселоне будет непросто.

Вместе с тем очень много мячей ждать не приходится. Меньше «Атлетика» в прошлом сезоне чемпионата Испании пропустил только ставший чемпионом мадридский «Реал». Да и с «Барселоной» в последнее время научился играть — в трёх прошлых очных играх в Примере только два пропущенных при одной нулевой ничьей. Вот и получается 1Х через тотал меньше по голам.