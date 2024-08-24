Букмекеры спрогнозировали точный счёт матча «Зенит» — «Спартак»

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«Зенит» и «Спартак» встретятся 24 августа в матче 6-го тура чемпионата России по футболу. Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 17:30 мск.

Сине-бело-голубые в нынешнем сезоне не потерпели ни одного поражения. После пяти туров «Зенит» с 13 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» располагается на четвёртой строчке, имея в активе 10 очков.

Явным фаворитом встречи считается действующий чемпион России. Заключить пари на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.86. Это примерно 54% вероятности.

Ставки на победу «Спартака» принимаются с коэффициентом 4.42 (22%), ничья идёт за 4.05 (24%).

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.80). Победа «Зенита» 1:0 идёт за 8.00, на точный счёт 2:1 в пользу сине-бело-голубых дают 8.20.

Если «Зенит» победит со счётом 2:0, зайдёт коэффициент 8.90. Ничья 2:2 доступна за 11.0.