«Зенит» — «Спартак»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.18.

Прошлый уикенд получился для «Зенита» околокатастрофичным. Бессменный чемпион России потерял очки в матче с подмосковными «Химками», которые только вернулись из Первой лиги. Петербургский клуб до кучи потерял своего лучшего бомбардира. Максим Глушенков серьёзно повредил руку и покинул поле уже на 24-й минуте игры.

Помимо Глушенкова, предстоящую встречу со «Спартаком» пропустят Вендел и Педро, а также ранее травмированный Ильзат Ахметов. Добавьте сюда спад в игре Клаудиньо — и получите уже не такую грозную группу атаки.

Если в пяти стартовых матчах, включая Суперкубок России, сине-бело-голубые меньше трёх мячей соперникам не забивали (а в большинстве случаев — не меньше четырёх), то в последних трёх матчах во всех турнирах выдавливали из себя лишь один точный удар. Речь про минимальные победы над «Динамо» и «Рубином», а также 1:1 с «Химками».

Это на руку «Спартаку», который за пять матчей во всех турнирах после поражения от «Оренбурга» в 1-м туре чемпионата России пропустил всего лишь один мяч. Деян Станкович сделал правильные выводы, и теперь его команда совершенно заслуженно находится в группе лидеров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет всего три очка.

Вместе с тем красно-белые демонстрируют результативную игру в атаке. За шесть последних матчей они забили 15 мячей. Однако с оборонительной линией у Сергея Семака как раз кадровых проблем нет. Кроме того, в двух из трёх прошлых очных встреч «Зенит» и «Спартак» расходились без забитых мячей в принципе. Вот и теперь обеим командам будет непросто, а голов будет не так много.

«Зенит» потерял ценные кадры атакующей группы и, очевидно, ослаблен. «Спартак», в свою очередь, находится на подъёме. Это означает, что соперники будут биться приблизительно на равных, а потому осторожно. 1:0 в чью-то пользу или вообще 0:0 здесь вполне вероятны.