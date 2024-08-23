БЕТСИТИ — титульный партнёр Суперлиги и Кубка лиги по футзалу

Букмекерская компания БЕТСИТИ стала титульным партнёром Суперлиги по футзалу. Сотрудничество рассчитано на три года. Теперь турнир будет называться БЕТСИТИ Суперлига по футзалу. Также нейминг букмекера получит новый внутрисезонный турнир – Кубок Лиги. Кроме того, БЕТСИТИ и Суперлига представили обновленный логотип турнира.

По условиям сотрудничества, логотип букмекера появится на груди игровой формы всех команд, участвующих в Суперлиге. Брендинг будет представлен на аренах, где пройдут матчи. В рамках сотрудничества запланированы промо-мероприятия, интерактивные проекты, ряд интересных активаций и розыгрышей для болельщиков команд.

«Для нас футзал – знакомый вид спорта. В прошлом сезоне мы успешно провели БЕТСИТИ Суперкубок и БЕТСИТИ Кубок России и остались довольны сотрудничеством. Поэтому мы приняли решение расширить и укрепить наше партнерство. Рассчитываем, что БЕТСИТИ Суперлига и БЕТСИТИ Кубок Лиги станут еще более яркими и увлекательными турнирами. Впереди нас ждет множество совместных проектов, направленных на привлечение внимания к футзалу. С нетерпением ждем старта нового сезона и желаем всем командам красивой и зрелищной игры!», — прокомментировал соглашение генеральный директор букмекерской компании БЕТСИТИ Алексей Коршков.

БЕТСИТИ Суперлига – элитный дивизион российского футзала, состоящий из 12 мужских команд. Турнир объединяет всю страну – от Норильска и Иркутска до Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.

В новом сезоне к турниру будет приковано большое внимание. Матчи турнира в прямом эфире будут доступны сразу на нескольких площадках. Зрителей ждет показ игр на каналах холдинга «Матч!». Также турнир будет доступен на телевизионных и digital-платформах «Триколор».

«Нам приятно отметить, что одна из ведущих букмекерских компаний страны БЕТСИТИ и Суперлига стали партнерами. Хотелось бы подчеркнуть, что политика БЕТСИТИ всегда направлена на комплексную поддержку знаковых для отечественного спорта проектов, к которым относятся и соревнования, проводимые Суперлигой по футзалу: чемпионат страны и Кубок Лиги. Уверен, что наше партнерство будет не только долгосрочным и надежным, но, главное, направленным на дальнейшее развитие любимого всеми нами вида спорта», — подчеркнул президент БЕТСИТИ Суперлиги по футзалу Григорий Иванов.

Новый сезон БЕТСИТИ Суперлиги по футзалу стартует 30 августа.

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