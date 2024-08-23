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«Рубин» – «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

«Рубин» – «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» – «Динамо» Махачкала в 6-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Рубин» забьёт в первом тайме за 1.85.

«6-й тур РПЛ стартует в Казани на «АК Барс Арене», где «Рубин» будет принимать махачкалинское «Динамо». Обе команды в прошлом туре одержали победы, причём победы тяжёлые, вымученные в концовке. Махачкалинцы сумели забить единственный мяч в ворота «Ахмата» благодаря голу Джавада, и это первая победа «Динамо» после возвращения в Российскую Премьер-Лигу. И пять очков — это очень достойный результат после пяти туров для команды Хасанби Биджиева.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

От «Рубина», наверное, болельщики вправе были ждать чуть большего, потому что костяк сформирован, команда достаточно опытная, плюс добавились новички, такие как Юкич (жалко, что он получил травму и на долгий срок выбыл). Но по-прежнему хорош Даку, именно он стал героем матча с «Акроном»: первый гол, можно сказать, благодаря его усилиям был оформлен, когда Савичев в свои ворота переправил, ну и второй гол тоже – это Даку постарался, пусть и со скандальным немножечко оттенком мяч был засчитан.

«Рубин» пока свои победы одерживает в нынешнем сезоне на выезде — в Нижнем Новгороде и вот сейчас в Самаре. Дома проиграть «Зениту» незазорно, но уступить «Химкам»… Я думаю, что вряд ли руководство казанского клуба по голове за это Рашида Маматкуловича Рахимова погладило.

Думаю, «Рубин», зная, что махачкалинцы играют в очень такой плотный, организованный футбол, постарается с первых минут подавить соперника прессингом, заставить ошибаться на своей половине поля, ну и, соответственно, в этих переходных фазах, как любит говорить сам Рахимов, соперника подловить. И в матче с такой упёртой командой, как «Динамо» Махачкала, обязательно надо постараться забить первыми, на что и сделает ставку «Рубин», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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