«Рубин» – «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» – «Динамо» Махачкала в 6-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Рубин» забьёт в первом тайме за 1.85.

«6-й тур РПЛ стартует в Казани на «АК Барс Арене», где «Рубин» будет принимать махачкалинское «Динамо». Обе команды в прошлом туре одержали победы, причём победы тяжёлые, вымученные в концовке. Махачкалинцы сумели забить единственный мяч в ворота «Ахмата» благодаря голу Джавада, и это первая победа «Динамо» после возвращения в Российскую Премьер-Лигу. И пять очков — это очень достойный результат после пяти туров для команды Хасанби Биджиева.

От «Рубина», наверное, болельщики вправе были ждать чуть большего, потому что костяк сформирован, команда достаточно опытная, плюс добавились новички, такие как Юкич (жалко, что он получил травму и на долгий срок выбыл). Но по-прежнему хорош Даку, именно он стал героем матча с «Акроном»: первый гол, можно сказать, благодаря его усилиям был оформлен, когда Савичев в свои ворота переправил, ну и второй гол тоже – это Даку постарался, пусть и со скандальным немножечко оттенком мяч был засчитан.

«Рубин» пока свои победы одерживает в нынешнем сезоне на выезде — в Нижнем Новгороде и вот сейчас в Самаре. Дома проиграть «Зениту» незазорно, но уступить «Химкам»… Я думаю, что вряд ли руководство казанского клуба по голове за это Рашида Маматкуловича Рахимова погладило.

Думаю, «Рубин», зная, что махачкалинцы играют в очень такой плотный, организованный футбол, постарается с первых минут подавить соперника прессингом, заставить ошибаться на своей половине поля, ну и, соответственно, в этих переходных фазах, как любит говорить сам Рахимов, соперника подловить. И в матче с такой упёртой командой, как «Динамо» Махачкала, обязательно надо постараться забить первыми, на что и сделает ставку «Рубин», — приводит слова Генича «РБ Спорт».