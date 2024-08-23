«Рубин» — «Динамо» Махачкала: прогноз Егора Титова на игру РПЛ в Казани

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» – «Динамо» Махачкала в 6-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Рубина» с форой (-1) за 2.70.

«Тяжёлые победы команды одержали в прошлом туре, но очень важные. В случае с Рахимовым ситуация всё время накаляется, если команда в нескольких подряд матчах не выигрывает. Ему тяжело. Но раз команда одерживает такую волевую победу в гостях, то это означает, что футболисты верят в тренера, контроль над командой не утерян. И лидер «Рубина» Даку сейчас в отличной форме, забивает в каждом матче, играет без замен в чемпионате, постоянно держит в напряжении оборону соперника.

Махачкала впервые победила после выхода в РПЛ. Вообще, надо отметить динамовцев, которые, несмотря на не самый сильный состав, не выглядят мальчиками для битья. Они со всеми бьются, играют организованно, имеют свои моменты. Но, конечно, для махачкалинцев фактор своего поля ключевой. Там за них горячо болеют, поддерживают, гонят вперед. В гостях как будто и ошибок больше допускают игроки, чувствуют себя не так уютно.

«Рубин» в чемпионате ещё дома не побеждал. Мне кажется, что настало время для того, чтобы взять три очка у себя. На фоне такой победы над «Акроном» должна появиться уверенность. Ну и преимущество в классе игроков у казанцев заметное. Поставлю на «Рубин» с форой (-1). Думаю, что Даку затерзает защиту Махачкалы. А там ещё и стандарты очень опасные. Динамовцы, повторюсь, дома более опасны», — приводит слова Титова «РБ Спорт».