Букмекеры предсказали точный счёт матча «Ахмат» — «Химки»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

24 августа в матче 6-го тура чемпионата России «Ахмат» на стадионе «Ахмат-Арена» будут принимать «Химки». Начало игры – в 20:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами грозненцев и предлагают поставить на победу подопечных Магомеда Адиева с коэффициентом 1.82. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1820 рублей.

Шансы химчан оценили в 4.40. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.99. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.83.

Самый вероятный исход — победа «Ахмата» 1:0 (6.80). Ничья 1:1 идёт за 7.00, на точный счёт 2:0 в пользу грозненцев дают 7.90.

Если «Ахмат» выиграет со счётом 2:1, сыграет коэффициент 9.00.