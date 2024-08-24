«Ахмат» — «Химки»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Химки».

Ставка: «Химки» победят за 4.40.

Пока грозненский клуб точно не в своей тарелке. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице и не одержала ни одной победы. Грозненцы сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1), «Оренбургом» (0:0) и «Спартаком» (0:0), а уступили «Локомотиву» (0:5) и махачкалинскому «Динамо» (0:1). Совсем плохо с результативностью – всего один гол.

«Химки» тоже находятся в поисках своей игры. Но в первую очередь виноваты большие изменения в составе перед стартом сезона. Команда сделала ставку на возрастных футболистов. Денис Глушаков ещё не отметился результативным действием, но помогает советами. Антон Заболотный забил мяч и отдал голевой пас в РПЛ, а Резиуан Мирзов всё ещё стоит в сторонке. Несмотря на это, Франк Артига находит способы удивлять соперников и получает похвалу от болельщиков.

«Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), уступили «Спартаку» (1:3) и «Пари НН» (0:1), а победили «Рубин» (3:2). Однако всё это мелочи, по сравнению с результатом последней встречи.

Красно-чёрные чуть не сотворили громкую сенсацию в игре с «Зенитом». На 56-й минуте они открыли счёт и удерживали его до концовки матча. Совсем немного не хватило до победы. Химчане пропустили на 89-й минуте. Но они стали первой командой в этом сезоне РПЛ, которой удалось забить сине-бело-голубым. И были близки к успеху.

Ничья с лидером и действующим чемпионом непременно даст положительный импульс и воодушевит «Химки». Поэтому «Ахмат» ждёт ещё один непростой матч, который, вероятнее всего, обернётся поражением. Мы предлагаем поставить на победу красно-чёрных с коэффициентом 4.40. Не за что зацепиться в игре грозненцев, а вот химчане продолжают удивлять. У них есть хороший потенциал для роста. Он чувствуется.