Эксперты оценили шансы «Челси» одержать первую победу в АПЛ

25 августа в матче 2-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» будет играть с «Челси» на стадионе «Молине». Начало встречи – в 16:00 мск.

Обе команды проиграли свои первые встречи в АПЛ, однако «Челси» в четверг обыграл «Серветт» в квалификации Лиги конференций со счётом 2:0.

Букмекерские конторы считают фаворитами «синих» и предлагают поставить на победу «Челси» с коэффициентом 1.79, что составляет примерно 54% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1750 рублей.

Шансы «волков» оценили в 4.40 (22%). Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.08 (24%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.25. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.70.