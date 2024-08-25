«Динамо» — «Краснодар»: букмекеры назвали фаворита матча

Матч 6-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Краснодар» пройдёт 25 августа на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Сделать ставку на победу московского «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 41%.

Победа «Краснодара» доступна с коэффициентом 2.85, что можно представить как 35% вероятности. Ничью оценивают в 4.05 (24%).

При этом аналитики уверены, что результативность матча будет высокой. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.28.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно с коэффициентом 1.57. Если мы увидим гол в первые 15 минут, сыграет коэффициент 3.00. Наиболее вероятным выставляют счёт 1:1, коэффициент составляет 6.70.