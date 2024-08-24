«Эспаньол» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч Ла Лиги

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Ла Лиги «Эспаньол» — «Реал Сосьедад».

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 1.85.

У «Реала Сосьедад» сразу несколько важных кадровых потерь. Одна из них — Арсен Захарян. Он перенёс операцию и, по предварительным данным, пропустит около двух-трёх месяцев. Впрочем, «Эспаньол» подопечные Альгуасиля должны победить и без Захаряна. «Попугаи» не первый год являются одним из главных аутсайдеров. Они постоянно располагаются в нижней части турнирной таблицы Примеры и периодически вылетают в Сегунду.

По итогам прошлого сезона бело-синие заняли четвёртое место в турнирной таблице Сегунды и с большим трудом добыли путёвку в элитный дивизион. В плей-офф у них возникли трудности сначала с хихонским «Спортингом» (1:0 и 0:0), а затем – с «Овьедо» (0:1 и 2:0).

Новый сезон бело-синие начали с поражения. Они уступили «Вальядолиду» (0:1). Одно в игре «Эспаньола» остаётся неизменно уже долгое время. У него очень плохо обстоят дела с результативностью. Команде с большим трудом даются создание и реализация опасных моментов.

Вся игра в нападении у каталонцев завязана на Хавьере Пуадо и Мартине Брейтуэйте, который хочет выкупить «Эспаньол» и выгнать нынешних боссов. По итогам прошлого сезона он стал лучшим бомбардиром Сегунды. В 43 встречах во втором по значимости дивизионе Испании он забил 22 мяча и отдал три результативные передачи. Однако игрок перешёл в бразильский «Гремио».

Реалии таковы, что даже для того, чтобы забить одному из аутсайдеров, «попугаям» не хватило мощности в нападении. Поставить на то, что «Реал Сосьедад» не проиграет «Эспаньолу» и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно за 1.85.