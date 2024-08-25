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«Локомотив» — «Ростов»: букмекеры назвали фаворита матча РПЛ

«Локомотив» — «Ростов»: букмекеры назвали фаворита матча РПЛ
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25 августа на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ростов». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

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Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.95. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1950 рублей.

Успех ростовчан оценён в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Аналитики считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20.

Если забьют футболисты «Локомотива», сыграет коэффициент 1.15. Гол в исполнении «Ростова» доступен с коэффициентом 1.38.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.65, на гол в каждом тайме — за 1.68.

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