Букмекеры предсказали точный счёт матча «Локомотив» — «Ростов»

25 августа на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ростов». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.95. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1950 рублей.

Успех ростовчан оценён в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Аналитики считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.65, на гол в каждом тайме — за 1.68.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.70). Победа «Локомотива» 2:1 идёт за 8.40, на точный счёт 1:0 в пользу москвичей дают 8.80.