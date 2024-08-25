«Локомотив» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Ростов».

Ставка: «Локомотив» победит за 1.95.

«Локомотив» проиграл пока только «Динамо» (1:3). И то, надо отметить, железнодорожники смотрелись не хуже соперника. Больше очков красно-зелёные пока что не теряли. В РПЛ они обыграли «Акрон» (3:2), «Ахмат» (5:0), махачкалинское «Динамо» (2:0) и ЦСКА (1:0), а в Кубке России победили как раз «Ростов» (1:0) и «Оренбург» (3:2). Вот что значит правильная работа селекционного отдела и тренерского штаба.

Игроки беспрекословно выполняют установки Михаила Галактионова. Когда есть возможность, клуб показывает остроатакующий доминирующий футбол, но при необходимости специалист может перейти на игру вторым номером и на контратаках добыть победу.

«Ростов» менее вариативен. Он хуже начал сезон. В РПЛ жёлто-синие сыграли вничью с ЦСКА (0:0) и «Рубином» (1:1), победили «Крылья Советов» (3:1) и «Оренбург» (3:2), а также крупно проиграли «Зениту» (0:5). В Кубке России уступили «Локомотиву» (0:1) и обыграли «Химки» (3:1).

Есть вопросы к физической подготовке некоторых футболистов «Ростова». В игре команды нет той динамики, которая наблюдается в матче «Локомотива». Железнодорожники могут просто-напросто перебегать ростовчан. У них очень быстрое и техничное нападение.

Поставить на победу москвичей можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Красно-зелёные выиграли все четыре последние очные встречи на «РЖД Арене». Одна из них, правда, была товарищеской.

Выиграть предстоящую встречу у железнодорожников есть все шансы. По уровню командного взаимодействия клубы примерно равны, но что касается скорости, в частности, быстроты принятия решений, то здесь у красно-зелёных есть значительное преимущество.