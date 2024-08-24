ЦСКА — «Акрон»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Акрон» в 6-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ЦСКА забьёт в обоих таймах за 2.10.

«Московские армейцы под руководством Марко Николича сыграют домашний матч, второй кряду, теперь против дебютанта РПЛ — «Акрона». Мы знаем, что «Акрон» — команда играющая, команда, которая не закрывается, команда, которая многое сопернику позволяет. И с каждым туром раскусывают «Акрон». И, мне кажется, тольяттинцам будет всё сложнее и сложнее, уже под них соперники подстраиваются, знают, как «Акрон» действует, и ловят уязвимые места, как это, например, сделал казанский «Рубин».

ЦСКА, проиграв «Локомотиву» важный матч, чуть ухудшил своё настроение, разумеется. Хотя дома ЦСКА до этого поражения от «Локомотива» играл весьма недурно. Была победа над тем же «Оренбургом». Тут очень многое зависит от того, как ЦСКА войдёт в игру. С «Локомотивом» хороший был первый тайм, но подвела реализация. «Акрон» в мастерстве уступает «Локомотиву», он не так плотно действует в защите, и этим ЦСКА воспользуется. Плюс, конечно, нужно армейцам постараться реабилитироваться перед своими болельщиками за обидное поражение в дерби.

Я думаю, что для ЦСКА важно забить в первом тайме и упрочить своё преимущество во втором, когда соперник и подустанет, и подраскроется.

Мой прогноз – «ЦСКА забьёт в обоих таймах» за коэффициент 2.10», — приводит слова Генича «РБ Спорт».