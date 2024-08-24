ЦСКА — «Акрон»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Акрон».

Ставка: победа ЦСКА 2:0 за 5.20.

«ЦСКА и «Акрон» проведут матч в 6-м туре Российской Премьер-Лиги. Уверен тут в успехе армейцев – не могут они позволить себе потерпеть неудачу во второй игре подряд.

Очень обидное поражение у ЦСКА было в прошлом туре РПЛ – от «Локомотива». Всю игру подопечные Николича давили, имели много моментов. Да, подвела реализация. Но в обороне команда была надёжна. Правда, этого даже для ничьей все равно не хватило. «Локо» забил на удаче в самой концовке и выиграл 1:0.

Для ЦСКА эта неудача стала третьей в сезоне. Причём в пяти матчах он начал чередовать победы и проигрыши. Ещё дважды клуб умудрился уступить «Краснодару» в РПЛ и в Кубке России, а между этими играми обыграл «Оренбург» и «Пари НН». Выступают армейцы не так уж плохо, но не хватает им часто концентрации, особенно в концовках.

«Акрон» же особых успехов в этом сезоне не добивается. После 1-го тура, в котором тольяттинцы показали неплохой футбол с «Локомотивом», команда толком ничего не показывала. Дважды победить ей удалось только «Факел» — сомнительное достижение. Да, подопечные Тедеева часто играют открыто, ярко. Только вот положительного результата это им почти не приносит.

Само собой, уровень команд различается. В таблице ЦСКА пока идёт седьмым, а «Акрон» — в зоне вылета, на 13-м месте. Всё ещё может измениться у них. Но конкретно в этой встрече я каких-либо положительных результатов для тольяттинцев не предвижу.

Думаю, ЦСКА уверенно выиграет тут со счётом 2:0. Поставить на это можно за 5.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».