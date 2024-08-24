ЦСКА — «Акрон»: прогноз Романа Гутцайта на матч 6-го тура РПЛ

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Акрон».

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 2.5 за 2.00.

«ЦСКА в прошлом туре проиграл в московском дерби «Локомотиву». Пропущенный мяч в концовке второго тайма, конечно же, расстроил всех игроков и представителей тренерского штаба армейцев, а также их болельщиков.

Но у меня нет ощущения, что ЦСКА сыграл против «Локомотива» прям откровенно плохо. Мне даже показалось, что особенно начало матча — это был отрезок, который был за армейцами. И они вполне достаточно моментов создали для того, чтобы хотя бы один гол в этом матче забить.

Поэтому думаю, что мотивация и страсть, которую покажут представители ЦСКА в матче с «Акроном», она и предопределит победителя этого матча. Для меня ЦСКА, конечно же, является очевидным фаворитом накануне начала этого противостояния.

«Акрон» пока собирает очки бережно, скажем так, их не очень много. И в матчах с теми, кто намного ближе к «Акрону» по классу, не в матчах со, скажем так, топ-командами нашего чемпионата.

Поэтому думаю, что здесь «Акрон» в очередной раз вполне может показать очень симпатичный футбол. Мне нравится, как играет команда Тедеева. Она больше думает о том, как атаковать, а не о том, как исключительно защищаться. Так что я бы не исключал здесь и то, что у «Акрона» будут моменты. Вспомним, как хорошо «Акрон» сыграл против «Локомотива» в 1-м туре.

Но всё-таки класс игроков ЦСКА должен сказаться, и я думаю, что случится победа ЦСКА и тотал больше 2.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».