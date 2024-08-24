«Факел» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Воронеже

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Оренбург» в 6-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ничья за 3.30.

«В Воронеже «Факел» под руководством Дмитрия Пятибратова сыграет домашний матч со зрителями, наконец-то, и это будет встреча с «Оренбургом». Конечно, в мастерстве «Оренбург» «Факел» превосходит, и для оренбуржцев матч на искусственном поле не является проблемой, к этому покрытию они достаточно быстро адаптируются. Проблема для «Оренбурга», конечно, потеря Флорентина. Кто знает, через сколько оптимальную форму наберёт Коваленко, это уже работа Деограсии и его тренерского штаба.

«Факелу» сейчас необходимо прибавлять во всём — в эмоциях, в борьбе, физике, как сказали и Асхабадзе, и Пятибратов. Ну и сейчас надо выходить на каждый матч как на битву, потому что «Факел» на последнем месте, команда с большим трудом создаёт моменты, ещё с большим трудом эти моменты реализовывает. Пока с забитыми мячами настоящая катастрофа у воронежцев. Ну и очень нужны очки, а без забитых мячей очки набрать будет очень сложно.

Но, на мой взгляд, «Оренбург» не уступает по многим показателям «Факелу». За «Факел» сыграют болельщики, домашнее поле и свой стадион, однако по мастерству «Оренбург» выглядит предпочтительнее. Поэтому предположу, что в этом матче можно попробовать поймать лобовую ничью за отличный коэффициент 3.30», — приводит слова Генича «РБ Спорт».