«Факел» — «Оренбург»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Факел» – «Оренбург».

Ставка: ничья за 3.47.

«Воронежская команда — главное разочарование старта чемпионата. В первых пяти турах у них лишь одно набранное очко и катастрофическая разница мячей 1:10. Конечно, с такой разницей мячей рассчитывать на что-то, кроме последнего места, не приходится. Да, можно сетовать на то, что три из пяти команд сильнее классом — «Динамо», «Спартак» и «Краснодар». Но с «Акроном» и «Крыльями Советов» команда должна играть на равных. Этого не случилось, команде из Тольятти уступили дома 0:2, «Крыльям» в гостях с таким же счётом.

В «Факеле» случилась первая в сезоне отставка, на место Игоря Черевченко пришел Дмитрий Пятибратов, но быстро поменять ситуацию не удалось. «Спартаку» уступили 0:3, без особых надежд на то, чтобы зацепиться за результат. Статистика ударов — 5:23, в створ 1:9 — явно не то, на что рассчитывали болельщики.

«Оренбург» также не в форме. Команда здорово стартовала, уверенно обыграв «Спартак» дома, дальше была ничья с «Ахматом», а потом настали тяжёлые времена. ЦСКА уступили 1:5, с «Акроном» довольствовались лишь ничейным результатом. Хороший шанс на вторую победу в чемпионате был в игре с «Ростовом», к перерыву «Оренбург» вёл 2:0, забитыми мячами отметились Брайан Мансилья и Химми Марин, однако после перерыва команда посыпалась. Поражение 2:3 с пропущенным голом в добавленное время, команда Давида Деограсии лишь 12-я с пятью очками на своём счету.

Обе команды пока не показывают ярких результатов, при этом «Оренбург» выглядит лучше, но «Факел» играет дома. Ничья», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».