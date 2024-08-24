«Зенит» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на центральный матч тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.08.

«Интереснейшая встреча нас ждёт в 6-м туре РПЛ — «Зенит» против «Спартака». Если бы не ключевые потери в составе питерцев, они являлись бы очевидными фаворитами тут. А так – шансы на победу у них примерно равны.

«Зенит» подходит к этому противостоянию после неудачи. В 5-м туре РПЛ прервалась серия побед клуба, которая длилась со старта сезона. С «Химками» действительно вышла тяжёлая игра у подопечных Семака. Довольно рано поле из-за травмы покинул ключевой игрок сине-бело-голубых — Глушенков. Без него стало ещё сложнее команде. Стоит отметь и надёжное выступление подмосковной команды, которой удавалось сдерживать такого сильного соперника – 1:1 в итоге.

«Спартак» же выиграл в прошлом туре РПЛ – уверенные 3:0 с «Факелом». Может быть, на такую разгромную победу команда Станковича и не наиграла – воронежцы свои шансы имели, особенно в первой половине встречи. Но три очка для красно-белых — всё равно заслуженные. Причём со счётом 3:0 команда выиграла в большинстве последних игр. Выделяется только встреча с «Ахматом», который сумел не дать «Спартаку» забить – 0:0.

И вот теперь соперники сойдутся в очном матче. Если бы они играли в начале сезона, у «Спартака» почти не было бы шансов, тогда клуб ещё только начинал набирать форму. Сейчас же их шансы примерно равны, ведь «Зенит» лишился ключевых игроков – ещё и Вендел, скорее всего, пропустит такую важную встречу.

Учитывая турнирную значимость игры, а также не самую лучшую форму «Зенита», не ожидаю высокой результативности. Предложу тут поставить на голы. Их, я уверен, будет мало – тотал меньше 2.5 мяча. В линии такой вариант оценивается в 2.08», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».