«Зенит» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.69.

«Набравший ход «Спартак» прибывает в Питер после того, как безупречный до 5-го тура чемпионата «Зенит» неожиданно сыграл вничью в Химках, да ещё и потерял своего нынешнего лидера (семь голов) Глушенкова. Кроме того, в составе хозяев будет по-прежнему отсутствовать другой системообразующий (шесть голевых передач) футболист Вендел. Пропустит игру и Педро. Отрыв лидера от занимающих второе и третье места «Динамо» и «Локомотива» составляет одно очко.

«Спартак» после поражения в первом матче турнира в Оренбурге одержал три победы, неизменно забивая сопернику три мяча, и один раз сыграл вничью (0:0 с «Ахматом»). И находится на четвёртой строчке, отставая от петербуржцев на три очка. В двух кубковых матчах за это время красно-белые дважды победили по 3:0.

Учитывая глубину состава «Зенита» и фактор своего поля, не могу говорить о переходе статуса фаворита в этом матче к его сопернику. Другое дело, что поразить ворота даже великолепно играющего Латышонка нынешнему нападению гостей во главе с Барко вполне по силам. Кстати, индивидуальная ставка на гол этого прекрасного исполнителя штрафных, как и на очередной мяч лучшего бомбардира (и, кстати, пенальтиста) команды Угальде, на мой взгляд, вполне имеет право на жизнь. Тем более что выстраивать оборонительные редуты, как это в игре со «Спартаком» сделал «Ахмат», нынешний соперник на глазах своих зрителей (и не только поэтому), конечно, не будет.

В свою очередь, «Зенит» за пять туров отправил в ворота соперников 15 мячей. Команда подойдёт к домашней игре с дополнительной мотивацией и желанием сохранить лидерство. А резервисты «Зенита» (большинство из них — это уровень игроков основы любой другой команды РПЛ) будут готовы проявить себя по максимуму. «Спартак» не побеждал в Санкт-Петербурге уже 12 лет. И из 16 матчей за это время только четыре завершились вничью (все — 0:0), в том числе дважды в прошлом сезоне — и в чемпионате, и на Кубок. В Москве «Зенит» в обоих турнирах выиграл — 3:1 и 2:1. Обе забьют», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».