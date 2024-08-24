«Зенит» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на встречу чемпионата России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак».

Ставка: «Спартак» не проиграет за 2.01.

«Зенит» мощно начал сезон, забивал по четыре-пять мячей в каждом матче, 0 пропущенных.

«Спартак» только вроде бы ещё ищет свою игру, потому что понятно – футболисты только прибывают в «Спартак» по ходу сезона. Станкович, новый тренер, пытается доминирующий, атакующий футбол команде привить. Не всё получается, первая игра в Оренбурге – поражение, потом хорошие матчи остальные, и даже эта ничья домашняя с «Ахматом» всё равно показала, что «Спартак» пытается играть первым номером и доминировать, но забить не удалось. В общем, интриг в этом матче очень много, но именно к этому матчу «Спартак» не подходит в ранге аутсайдера, чего уже давно не было, когда играют «Зенит» и «Спартак», тем более в Санкт-Петербурге. Вот эти вот выездные нулевые, унылые ничьи, которые были при Слишковиче, ушли. Я думаю, что Станкович с позиции силы, да, где-то аккуратно, но всё равно это будет игра соперников, которые друг друга достойны. Тем более что у «Спартака» потерь нет.

У «Зенита» же очень большие потери, у команды не играют лидеры. Если мы возьмём атакующую линию, то, как правило, «Зенит» играет с Кассьеррой впереди, по краям Педро и Глушенков – обоих не будет в этом матче, ну и неизменная тройка в полузащите – Барриос, Клаудиньо, Вендел, – здесь не будет Вендела, который отдал шесть голевых передач на Глушенкова, который забил семь голов. Конечно, в этом плане «Зенит» будет очень-очень сильно ограничен.

«Спартак» сейчас находится в очень хорошей форме, влился очень хорошо в состав Барко, рядом с ним сразу заиграл Угальде, который очень хорошо его понимает, они здорово взаимодействуют. И в этом плане игра «Спартака» в атаке смотрится гораздо лучше. Поэтому я думаю, что с учётом того, что я уже сказал, что именно «Спартак» в лучшей форме подходит к этому матчу, думаю, что «Спартак» в этой игре как минимум не проиграет. Когда, если не сейчас?» — приводит слова Мора «РБ Спорт».