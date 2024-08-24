«Зенит» — «Спартак»: ставка Игоря Семшова на игру РПЛ 24 августа

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак».

Ставка: победа «Зенита» в один мяч за 3.65.

«Встречи этих команд в последние годы проходят с превосходством хозяев поля. В последний раз «Спартак» в Санкт-Петербурге обыгрывал своего принципиального соперника, именно в чемпионате, ещё аж в 2012 году в переходном сезоне! В марте 2024 года на «Газпром Арене» была зафиксирована нулевая ничья. А до этого, и в период до победы красно-белых, тут уместились девять выигрышей «Зенита» и две ничьих. Кстати, тоже нулевых. Сыграли здесь 0:0 команды и 17 апреля этого года в рамках ответного полуфинала Кубка России, что тогда полностью устроило сине-бело-голубых. В том, что «Зенит» регулярно оказывается сильнее «Спартака», нет ничего удивительного, он же и сильнейшей командой страны становится уже шесть лет кряду. Так что всё логично. А понятие «неудобный соперник» для команды Серея Семака просто не существует.

Текущий чемпионат питерцы начали очень мощно – четыре победы с общей разницей мячей 14:0! А семь голов Максима Глушенкова в этих поединках стали и вовсе настоящим украшением старта всего сезона. Но главный голеадор команды получил травму руки в последнем туре с «Химками» (1:1), когда ему попали по ней мячом. Перелом и операция – это оставит его без футбола на три-четыре недели (одна уже почти прошла). Так что ближайший перерыв на игру сборной для «Зенита» станет как нельзя кстати. Напомним, что ранее питерцы потеряли ещё и Вендела. Ну а в Химках лидер турнирной таблицы пропустил свой первый гол и потерял первые очки. Да и вообще, выглядел как-то очень уж бледновато.

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«Спартак» же, напротив, «вынес» у себя дома «Факел» — 3:0. Манфред Угальде забил свой четвёртый мяч в чемпионате и заработал пенальти. Чуть потускнел после отличного старта Эсекьель Барко, но он как раз одиннадцатиметровый и реализовал. Да и некоторый спад в игре аргентинца легко объясним.

Дисквалифицированных, если не считать выведенных из состава того же Соболева и Шамара Николсона, и травмированных в клубе нет. И кажется, что у красно-белых на этот раз есть шанс зацепиться за положительный результат.

С другой стороны, мотивация у хозяев будет просто сумасшедшая. И тут гостям очень важно не пропустить на первых минутах матча. В общем, Деяну Станковичу можно и оборону насытить, и центр поля. Ничего в этом зазорного нет.

И всё же «Зенит» свой шанс найдёт. И выиграет с разницей в один мяч», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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