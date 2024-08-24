«Зенит» — «Спартак»: ставка Эльвина Керимова на встречу РПЛ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак».

Ставка: победа «Зенита» за 1.85.

«В 6-м туре РПЛ состоится интригующая игра «Зенита» и «Спартака». Питерцы остались без группы своих лидеров и в прошлом туре потеряли очки в матче с «Химками». Кажется, что теперь «Зенит» не такой явный фаворит этого матча. Но я думаю, что даже без ключевых игроков, без Вендела и Глушенкова, может быть, ещё потери есть, — в любом случае клуб в состоянии даже в такой большой игре дома победить. Есть мотивация игроков, которые получат шанс в таком матче. Я думаю, что эта мотивация сыграет свою роль, и, учитывая коэффициент, который дают на победу «Зенита», я думаю, что можно этим воспользоваться.

«Спартак» же одержал очередную победу. Клуб в матчах, в которых должен выигрывать, в которых играет с более слабыми соперниками, за исключением «Ахмата» и 1-го тура, уверенно побеждает. Команда играет зрелищно в атаку, Барко фантастический футбол показывает, и уже идеи Станковича видны. Я думаю, что «Спартак» в состоянии этот сезон провести лучше и стабильнее, чем прошлый. И я думаю, что он в состоянии провести качественный сезон.

Но здесь и сейчас мне кажется, что в Санкт-Петербурге с «Зенитом» будет очень сложно. В отличие от «Спартака», сине-бело-голубые тренера не меняли. Там идеи работают, и уже достаточно давно. Да, может быть, не без сбоев, но работают они даже с учётом потерь в составе «Зенита».

Я думаю, что именно хозяева остаются фаворитами, и представляю настрой команды, которая в прошлом туре очки потеряла. Я возьму победу «Зенита» с коэффициентом 1.85», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».