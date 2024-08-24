«Зенит» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.90.

«Зенит» сейчас находится в некотором уязвимом состоянии. У него отсутствуют два основных игрока, на которых держалась атака в этом сезоне, — травмированы Вендел и Глушенков. Выбыли они после матча с «Химками». Там Глушенков ещё в первом тайме получил повреждение и покинул поле. Подмосковный клуб ещё и выдал неплохой матч, в котором хорошо сдерживал соперника и сам изредка своими шансами пользовался. Итог — 1:1, первая для «Зенита» потеря очков в сезоне.

«Спартак» тоже не так давно потерял очки, сыграв вничью. Произошло это в 4-м туре РПЛ — с «Ахматом». Тогда грозненцы плотно засели в обороне, не давая шансов сопернику забить. И даже в таких условиях красно-белые были опасны. Во втором тайме команда Станковича сама немного просела, плюс не самые удачные замены. Чуть не проиграл клуб, но по итогу была нулевая ничья.

После этого «Спартак» в доминирующей манере выиграл у «Крыльев Советов» и «Факела» — 3:0 оба раза. Причём такой счёт был у москвичей и в нескольких играх до встречи с «Ахматом». То есть клуб много забивает, а сам не пропускает уже в пяти противостояниях кряду.

Да, у «Спартака» будет отсутствовать Соболев. Впрочем, весь сезон клуб без него играет и отлично справляется. Угальде выдаёт хорошие матчи, результативен Барко. Соболев может даже уже перейти в «Зенит» к моменту их очного матча, но не думаю, что он на поле появится.

В целом я верю в «Спартак». В этом сезоне клуб выступает уверенно, классно играет в атаке, ярко. В обороне тоже надёжен. Уровень «Зенита» всё равно выше. Но я считаю, что именно сейчас красно-белые за очки зацепятся. Жду тут боевой ничьей. Поставить на неё можно за 3.90», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».