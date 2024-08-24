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«Ахмат» — «Химки»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ в Грозном

«Ахмат» — «Химки»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ в Грозном
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Химки».

Ставка: ничья за 3.89.

«Грозненская команда пока одно из главных разочарований чемпионата. В концовке прошлого сезона дела у них так же шли не слишком удачно, тогда переломить ситуацию смог приход Магомеда Адиева. В начале этого сезона дела у него не клеятся. Ни одной победы в первых пяти турах. Да, три раза команда уходила с поля, не проиграв, но на обстановку в турнирной таблице это влияет не сильно. Сейчас «Ахмат» идёт на предпоследнем, 15-м месте.

После ничьей со «Спартаком» появилось ощущение, что в следующем туре команда наверняка наберёт очки, тем более и соперник не самый сильный — махачкалинское «Динамо». На деле всё оказалось куда сложнее. Команды провели равный матч, а главным героем стал Мохаммад Джавад Хоссейннежад, именно он в концовке игры забил единственный мяч и лишил «Ахмат» очков.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Химки» производят не самое плохое впечатление. Из неприятных неожиданностей можно отметить только поражение от «Пари НН», в остальном — вполне приемлемые результаты. Ничья с махачкалинским «Динамо», победа над «Рубином. В прошлом туре команда Франка Артиги играла с «Зенитом» и смогла преподнести сенсацию. Благодаря голу Эдгардо Фариньи «Химки» вели в счёте до самой концовки, но гол Андрея Мостового спутал им все планы. До конца встречи ничего больше не поменялось. 1:1, «Химки» набирают одно очко и перемещаются на 10-ю строчку.

И те, и другие часто играют вничью, такая тенденция может сохраниться и сейчас: ставка – ничья», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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