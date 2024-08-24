«Барселона» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Атлетик».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Разумеется, одна из интриг этого противостояния – Нико Уильямс, который хотел перейти в «Барселону», но в итоге этот трансфер не состоялся. «Барса» вела долгие переговоры, но денег на Нико Уильямса так и не нашла, однако нашла на Дани Ольмо, и, возможно, именно он дебютирует в этом матче. А Нико Уильямс, сыграв в первом матче с «Хетафе», выйдя только на замену, здесь, я думаю, что выйдет с первых минут, и братья Уильямсы потерзают молодую оборону «Барселоны», потому что сейчас у «Барсы» проблем выше крыши.

У «Барсы» восстановился Педри, но пока он ещё не в тех кондициях, что были на чемпионате Европы и до травмы, по-прежнему в лазарете де Йонг, понятно, что ушёл Гюндоган. Да, у «Барсы» неплохо смотрелась группа атаки, где Ямаль, Рафинья и Левандовски хорошо взаимодействовали и «Барселона» выиграла свой матч у «Валенсии».

«Атлетик» сыграл вничью с «Хетафе» 1:1. У «Атлетика» очень большая проблема с вратарями – Симон после чемпионата Европы лёг на операцию и играть пока не может, его сменщик после операции только-только вернулся, а в матче с «Хетафе» играл Падилья. «Атлетик» не самым удачным образом играет в Барселоне последние годы. Последний раз «Атлетик» забил «Барселоне», я не говорю, что отобрал какие-то очки, а забил «Барсе» ещё на старом «Камп Ноу», и это было в 2021 году.

Сейчас, когда я вижу первую игру «Атлетика» и то, как играла «Барселона» в матче с «Валенсией», мне кажется, что у «Бильбао» очень хорошие шансы забить. Но, учитывая атаку «Барселоны» и не самые удачные действия «Атлетика» в защите, особенно по матчу с «Хетафе», я думаю, что и «Барселона» также свой гол забьёт. Я веду к тому, что в этом матче команды обменяются забитыми мячами», — приводит слова Генича «РБ Спорт».