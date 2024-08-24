«Барселона» — «Атлетик»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Атлетик».

Ставка: обе забьют за 1.77.

«Во 2-м туре чемпионата Испании пройдёт интересный матч – «Барселона» против «Атлетика» из Бильбао. Я тут не жду уверенной и разгромной победы каталонцев. С басками им явно будет тяжело.

Да, в 1-м туре «Барселона» выиграла. Но сделала это не в таком уж доминирующем стиле. «Валенсия» имела моменты и даже первой открыла счёт. Хотя в оставшуюся часть встречи сине-гранатовые явно были сильнее. Сейчас состав команды Флика сильно омолаживается – много футболистов моложе 20 лет. Можно сказать, только один ветеран у них «бегает» — Левандовски. Вместе они добывают победы, как произошло и в матче с «летучими мышами» — оба мяча забил поляк у «Барсы».

«Атлетик» же начал сезон с неудачи. Не сумел он справиться с «Хетафе», который навязал борьбу сопернику. Ничья в их противостоянии – заслуженный результат для басков. Команда из Бильбао много мячом владела, но до толковых атак довести дело не могла. Учитывая амбиции команды, которая собирается снова претендовать на еврокубки, ей нужно срочно исправляться.

Тем более что состав у «Атлетика» есть. Нико Уильямс решил остаться. Как раз в «Барселону» он и не перешёл. Каталонцы же приобрели Ольмо, но заявить его пока не могут. Также из-за разногласий с клубом ушел Гюндоган – важная фигура в стане сине-гранатовых. Пусть и в последних матчах он участия не принимал.

В общем, «Барселона» сейчас явно пока находится не в той форме, чтобы легко обыгрывать «Атлетик». Баски способны оказать сопротивление каталонцам. Жду равного матча и голов с обеих сторон. Такой исход оценивается коэффициентом 1.77», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».