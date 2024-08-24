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«Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

«Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Арсенал».

Ставка: ТБ 3 за 2.14.

«Второй тур подряд в Англии блокбастер, только что мы с вами наслаждались игрой «Сити» и «Челси», и вот теперь две команды из Лиги чемпионской квалификации – «Астон Вилла» против «Арсенала».

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бывали времена, когда «Вилла» три раза кряду обыгрывала «Арсенал» — в 1993-м и 2021-м. И вот на пороге большого события вновь находится Унаи Эмери, потому что предыдущие две встречи, как вы догадываетесь, закончились победой «Астон Виллы». Да и вообще, надо сказать, что дома эта команда на «Вилла Парк» играет очень удачно – три поражения в 26 встречах. И какое-то грандиозное количество забитых мячей – в среднем четыре. Начала «Астон Вилла» ярко, Дуран показал себя во всей красе, забил победный гол, и вообще «Вилла» смотрелась очень-очень прилично. Ну и, конечно, сразу же гол новичка Онана, который показал себя так, как нужно.

Что касается «Арсенала», то ожидаемый старт сезона – победа над «Вулверхэмптоном».

«Вилла» и «Арсенал» явно сыграют ярко и результативно. Очень сложно представить, что и те и другие закроются в обороне. Поэтому я бы сыграл на то, что здесь будет хороший тотал – тотал больше 3», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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