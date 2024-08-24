«Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Арсенал».

Ставка: победа «Астон Виллы» с форой (+1) за 1.60.

«Сразу надо сказать, что это не только самый интересный, но и самый непредсказуемый матч этого тура. И те и другие уже в самом начале сезона, кажется, практически в полную силу играют. И физически, и тактически они в первых матчах выглядели здорово, и, собственно, поэтому этот матч можно назвать непредсказуемым.

В прошлом сезоне «Астон Вилла» дважды «Арсенал» обыгрывала, всего пять раз «канониры» проигрывали в 38 турах, и вот два из пяти этих поражений им нанесла «Вилла». В 1-м туре «Астон Вилла» обыграла «Вест Хэм», и в гостях «Вилла» выглядела гораздо интереснее, мощнее и цельнее, чем «Вест Хэм». Все у неё получалось и в плане организации, и в плане реализации моментов. Онана здорово вписался в центр поля и забил сразу в первом же матче за новую команду. И все, кого Эмери выпускал на замену, поучаствовали во втором голе – и Матсен, и Дуран, который забил, и Джейкоб Рэмси. Так что думаю, что «Вилла» в первом домашнем матче сезона будет смотреться также солидно.

Что касается «Арсенала», то я считаю «канониров» чуть ли не главными фаворитами этого сезона. И уже сейчас видно, что все идеи Артеты воплощаются на поле. Также команда, можно сказать, организованно выглядит, в прошлом сезоне в плане организации игры без мяча это была лучшая команда АПЛ, меньше всех пропустила. И, судя по всему, в этом всё будет примерно так же. Усилили свою слабую позицию, Калафьори пришёл, левый защитник, так что теперь, по сути, команда без слабых мест.

Я думаю, что в этом матче «Арсеналу» будет так же непросто против «Виллы», как и в прошлом сезоне, когда дважды «Вилла» выигрывала у «Арсенала». И те и другие хороши в организации игры, поэтому мне кажется, что на голевые моменты игра не будет очень богата, но по качеству игры она должна получиться шикарной. В общем, я бы как основной свой вариант здесь взял: «Астон Вилла» с форой (+1) за 1.60», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».