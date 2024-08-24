«Манчестер Сити» — «Ипсвич»: прогноз Александра Елагина на матч 2-го тура АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ипсвич».

Ставка: победа «Ман Сити» во втором тайме с форой (-1.5) за 1.88.

«24 августа во 2-м туре АПЛ действующий чемпион «Манчестер-Сити» в родных стенах примет «Ипсвич Таун», возвратившийся в элиту спустя 22 года. Для «Ипсвича» это всего шестой сезон в АПЛ, но, несмотря на большой перерыв, неприятная традиция начинать путь в элите с поражения, увы, для «трактористов» осталась незыблемой. Четвёртое поражение подряд на старте. Снова неудача, но теперь — дома, с двумя пропущенными мячами — от могучего «Ливерпуля». У «Ипсвича» сложнейший старт: два подряд матча с суперклубами — сначала с «Ливерпулем», потом — с «Манчестер-Сити», да ещё на его поле.

Понятное дело, что безусловный фаворит предстоящего матча — «Сити». Кроме того, «Манчестер Сити» времён Пепа Гвардиолы очень редко проигрывает на старте. Ещё один факт, который сильно огорчит мнительных болельщиков «Ипсвича». Дело в том, что «Сити» времён Пепа за предыдущие восемь сезонов только дважды проиграл команде, которая поднялась из Чемпионшипа в АПЛ. Информация к размышлению: с командами, которые поднялись в АПЛ, Гвардиола и его «Манчестер» за восемь лет провели 48 матчей: 39 побед, 7 ничьих, 2 поражения. В прошлом сезоне они выиграли все шесть матчей.

В 24 домашних встречах с «возвращенцами» или дебютантами АПЛ Гвардиола и его гвардия одержали 20 побед всего при одном поражении. И только однажды в подобном матче на «Этихаде» «Сити» не сподобился забить хотя бы один гол — в сезоне-2017/2018 0:0 с «Хаддерсфилдом». Так что шансы на благополучный вояж «Ипсвича» в гости к Пепу стремительно приближаются к нулю», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».