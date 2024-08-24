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«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ 24 августа

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ 24 августа
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.00.

«Манчестер Юнайтед» приезжает в гости к «Брайтону», где он чувствовал, что такое боль, и где он прекрасно понимает, что его ждёт очень тяжёлое состояние – состояние соперника, потому что он в порядке. Мы видели это в 1-м туре в матче против «Эвертона», «Брайтон» был действительно великолепен.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 14:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но и большое влияние на этот матч может оказать Эрик тен Хаг, который наконец-то почувствовал победу в стартовом туре. Это было тяжело, матч против «Фулхэма» давался с проблемами, однако в решающей контратаке Зиркзее, новичок «Юнайтед», сделал результат.

В этой игре всё будет сложно. Мне кажется, что здесь сухой игры не будет, но развязка будет во втором тайме, потому что в первом тайме на старте и те и другие будут присматриваться друг к другу, а во втором одна ошибка может всё решить. Поэтому я думаю, что второй тайм будет результативнее первого», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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