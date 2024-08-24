«Парма» — «Милан»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Парма» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» 2:0 за 7.60.

«Парма» сыграет с «Миланом» во 2-м туре итальянской Серии А. Учитывая, как прошёл 1-й тур для миланцев, сейчас я для хозяев поля не предвижу ничего хорошего. Шансов у них почти нет.

«Милан», конечно, сильно «обжёгся» в первом матче сезона. Казалось, что с «Торино» у него не должно возникнуть проблем. Однако клуб потерял очки. К 70-й минуте проигрывали миланцы 0:2. Еле-еле успели отыграться подопечные Фонсеки, первый гол за клуб забил Мората. Но явно не на такой старт рассчитывал серебряный призёр прошлого сезона в Серии А.

А вот «Парма» вернулась в Серию А в этом сезоне. Стартовала она тоже с ничьей. Но думаю, учитывая, что в соперниках у команды была «Фиорентина» — ничья ещё не такой плохой результат. Тем более что подопечные Фабио Пеккьи ещё и забили первыми – «фиалкам» пришлось отыгрываться. На самом деле, «Парма» даже не так уж плохо смотрелась – поражения она явно не заслуживала.

Но во 2-м туре я не думаю, что команде стоит на что-то рассчитывать. Состав «Милана» намного сильнее. А сейчас клуб ещё и будет серьёзно настроен после неудачи в 1-м туре. Так что победу без особого сопротивления явно тут добудут гости.

Выберу тут ставку на точный счёт 2:0 в пользу «Милана», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».