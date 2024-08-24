«Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт»: ставка Эльвина Керимова на игру Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт».

Ставка: победа «Боруссии» за 1.73.

«Боруссия» Дортмунд и «Айнтрахт» встретятся в первом же туре Бундеслиги. «Чёрно-жёлтые» будут с новым главным тренером — Нури Шахином. В прошлом сезоне, во второй его части, турок был ассистентом Терзича. Сейчас он уже главный тренер в родном клубе, в котором в своё время начинал играть.

«Боруссия» изменилась, по составу обновилась, и это абсолютно нормально, так и должно быть. И Паскаль Грос пришёл из «Брайтона», который уже в кубковом матче с «Фениксом» Любек был лидером на поле. Пришёл и Гирасси из «Штутгарта», но он травмирован, играть пока не может. Ушёл Фюллькруг. В общем, изменения в составе дортмундцев есть, и отчасти проблемные позиции им удалось закрыть.

За клубом интересно будет посмотреть. Это одна из главных интриг сезона, как она сыграет с Шахином, его идеи мы уже видели во втором круге прошлого сезона. Было известно, какое серьёзное влияние он оказывал на Терзича, на работу всего штаба. И как раз с приходом Шахина «Боруссия» и преобразилась.

«Айнтрахт» попал в еврокубки, как и Дортмунд, но в Лигу Европы, а не в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона. Команда подписала полноценный контракт с Экитике, который в Кубке Германии сейчас сделал результат в матче с «Брауншвейгом» — два гола, одна голевая передача. Устроил он настоящее шоу за 12 минут, просто закончил игру. Футболист показал высочайший уровень индивидуальный.

«Айнтрахт» силён. Это второй сезон для Дино Топпмёллера. Клуб потерял основного центрального защитника, на его место не смог подписать замену пока. Нужен «Айнтрахту» центральный защитник. В общем, клуб, я думаю, в состоянии побороться снова за еврокубки. Но в 1-м туре в Дортмунде с «Боруссией» в первом матче Шахина в качестве главного тренера «чёрно-жёлтых» будет очень тяжело.

Я здесь, скорее, учитывая коэффициент, возьму просто победу Дортмунда с коэффициентом 1.73. Думаю, что «Боруссия» в состоянии начать сезон с победы. В Кубке Брандт отличный матч провёл, отличный футбол показали Карим Адейеми, Паскаль Грос. В общем, «Боруссия», я думаю, что в 1-м туре победит», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».