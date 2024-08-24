«Брайтон» — «МЮ»: получи фрибет 4444 рубля к матчу АПЛ!

24 августа состоится матч 2-го тура АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 14:30 мск.Ты можешь получить фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность!

Летом «Брайтон» претерпел заметные перемены. Клуб возглавил 31-летний специалист Фабиан Хюрцелер. В помощь молодой перспективный тренер получил ряд качественных футболистов. К «чайкам» присоединились Матс Виффер, Янкуба Минте, форвард «Лидса» Жоржиньо Рюттер и ещё несколько качественных игроков.

«Брайтон» выиграл все четыре товарищеских матча на сборах, а затем во встрече 1-го тура чемпионата Англии разгромил на выезде «Эвертон» (3:0). Одним из главных героев встречи стал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дэнни Уэлбек. Он записал на свой счёт гол и результативную передачу.

«Красные дьяволы» сохранили всех ведущих игроков, точечно усилили оборону и нападение. Помимо Лени Йоро, их состав пополнили Маттейс де Лигт, Нуссайр Мазрауи и Джошуа Зиркзее. Новички помогли Эрику тен Хагу победить во встрече 1-го тура АПЛ «Фулхэм» (1:0).

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