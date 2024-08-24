«Астон Вилла» — «Арсенал»: получи фрибет 4444 рубля к матчу АПЛ!

24 августа на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Арсенал». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.Ты можешь получить фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность!

Оба клуба провели по одному матчу в новом сезоне. Отсюда и будем отталкиваться, ведь и тот, и другой одержали победы. Бирмингемская «Астон Вилла» гостила у «Вест Хэма», который теперь тренирует Хулен Лопетеги, и сумела выиграть со счётом 2:1. Судя по статистическим показателям, игра была равной, но острее атаковали гости.

В прошлом сезоне бирмингемская команда финишировала в топ-4 АПЛ, а потому квалифицировалась в Лигу чемпионов. Это историческое достижение позволило в межсезонье сохранить на посту главного тренера Унаи Эмери, а также продлить контракты с некоторыми лидерами.

Лондонский «Арсенал», в свою очередь, начал с победы над «Вулверхэмптоном» со счётом 2:0. Вообще, преимущество было не такое большое, но главному тренеру Микелю Артете игра понравилась.

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