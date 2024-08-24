«Барселона» — «Атлетик»: приветственный фрибет 4444 рубля к матчу АПЛ!

24 августа на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» состоится матч 2-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» — «Атлетик» Бильбао. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Ты можешь получить приветственный фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и пройти идентификацию!

Ханс-Дитер Флик дебютировал в испанской Примере с победы. «Барселона» под руководством нового тренера в 1-м туре встречалась на выезде с «Валенсией» и выиграла в волевом стиле со счётом 2:1. Все голы пришлись на период с 44-й по 49-ю минуту.

«Атлетик» Бильбао под руководством Эрнесто Вальверде расцвёл. В прошлом сезоне клуб выиграл Кубок Испании и до кучи квалифицировался в Лигу Европы. Однако новый пришлось начать с ничейного результата с «Хетафе» (1:1). Причём даже удалось открыть счёт и завладеть преимуществом, но победа была упущена.

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