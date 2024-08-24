Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак»

24 августа состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак». Начало игры — в 17:30 мск.Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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Команда из Санкт-Петербурга выиграла все семь первых матчей сезона во всех турнирах, причём несколько побед одержала очень уверенно. Во встрече 4-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0) прозвенел первый тревожный звонок. Получил травму ведущий полузащитник сине-бело-голубых — Вендел.

После этого «Зенит» с трудом победил «Рубин» (1:0) в Кубке России, а затем сыграл вничью с «Химками» (1:1). В матче с красно-чёрными произошла ещё одна трагедия. Повреждение получил Максим Глушенков, забивший в семи встречах за петербуржцев девять мячей и отдавший одну результативную передачу.

«Спартак» после провала во встрече 1-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:2), начал стремительно навёрстывать упущенное. В РПЛ он победил «Химки» (3:1), «Крылья Советов» (3:0) и «Факел» (3:0), а также сыграл вничью с «Ахматом» (0:0). В Кубке России красно-белые ещё раз разгромили «Крылья Советов» (3:0), а за компанию и московское «Динамо» (3:0).

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