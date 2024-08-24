Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Лиги 1 «Лион» — «Монако»

24 августа состоится матч 2-го тура Лиги 1 «Лион» — «Монако». Начало игры — в 18:00 мск.Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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«Лион» провалил прошлый сезон — большую его часть команда провела в сражении за выживание. Вывести команду из опасной зоны смог Пьер Саж, он и остался главным тренером на новый сезон. Но стартовали «ткачи» с оглушительного провала — гостевые 0:3 от «Ренна».

«Монако» на старте сезона скромно победил «Сент-Этьен» 1:0. Пока команде не хватает своего капитана — Александра Головина, который восстанавливается от повреждения.

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