«Зенит» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата» на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак».

Ставка: «Спартак» не проиграет за 2.02.

Немало слов было сказано по поводу травм лидеров клуба из Санкт-Петербурга. Многие говорят, что это шанс для других футболистов проявить себя, но далеко не факт, что у них это получится. Петербуржцы так привыкли к мастерству и креативу связки Вендел — Глушенков, что всё остальное стало атрофироваться. Без них команде очень трудно создавать моменты.

«Спартак» после провала во встрече 1-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:2) начал стремительно навёрстывать упущенное. Деян Станкович очень быстро сделал выводы из поражения во встрече с «Оренбургом». Он изменил стиль игры, нашёл способы применения сильных качеств футболистов, и это специалист ещё не до конца адаптировался к ритму РПЛ.

Красно-белые могут забивать ещё больше. У них уже хорошо отлажены некоторые взаимосвязи, но в некоторых моментах не хватает скрупулёзности. Видно, что бывший легендарный футболист работает над этим. Постепенно в игре «Спартака» становится всё меньше ошибок и больше качества.

Очень приятное впечатление оставляют после себя защитники, в частности Олег Рябчук, признанный лучшим игроком встречи с «Факелом». Они постоянно подключаются к атакам и часто забивают со стандартов, но в то же время прекрасно справляются с прямыми обязанностями.

Хотя наиболее классно выступают Манфред Угальде и Эсекьель Барко. Техничные легионеры задают ритм игре «Спартака». На двоих они забили уже семь мячей. Плюс аргентинский полузащитник ещё и три результативные передачи успел записать себе в актив.

Заключить пари на то, что «Спартак» как минимум не проиграет «Зениту», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02. Петербуржцы выиграли только три из семи последних очных встреч в основное время. «Народная команда» наловчилась регулярно доставлять им серьёзные проблемы.